Лондон, 16 июня, 2016, 19:48 — ИА Регнум. Британская полиция сообщила, что депутат британского парламента Джоан Кокс умерла после покушения на нее в городе Бирсталл, передает ABC News.

pixabay.com Убийство

Управление полиции графства Уэст-Йоркшир не объясняет мотивы преступления. Однако нарушитель задержан, и нет других подозреваемых.

По словам полицейских, мужчина также ранен, но скорее всего выживет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лейбористка Джоан Кокс получила серьезное ранение в своем избирательном округе в пригороде Лидса.

Как передает британское информагентство Press Association, арестован 52-летний мужчина. Один из очевидцев заявил PA, что Кокс вступила в перепалку с двумя мужчинами в Бирсталле. Затем один из них достал оружие и дважды выстрелил в депутата, после чего «она упала между двумя машинами».