Воронеж, 16 июня, 2016, 19:43 — ИА Регнум. Юрий Бесхмельницын отстранен от должности директора воронежского филиала «Почты России» с 15 июня на основании постановления Центрального районного суда Воронежа. Об этом сообщает пресс-служба УФПС Воронежской области.

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Обязанности директора филиала исполняет Алексей Поляков.

«В рамках действующей программы безопасности во всех подразделениях и филиалах предприятия совершенствуется система контроля, увеличивается количество как плановых, так и внезапных проверок. Принимаются меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы. В случае выявления фактов противоправных действий работников, независимо от их должности и статуса, материалы внутренних проверок незамедлительно направляются в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений. Руководство предприятия и сотрудники службы безопасности оказывают полное содействие следствию», — цитирует «Коммерсантъ-Черноземье» пресс-службу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, речь идет о возбужденном в конце мая полицией уголовном деле о мошенничестве. По версии следствия, «руководитель областного предприятия связи» предоставил в бухгалтерию фиктивные документы об оплате квартиры, которую фактически уже не арендовал. Сумма ущерба оценивается в 350 тыс. рублей.