Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 19:42 — ИА Регнум. И Россия, и Европа платят высокую цену за санкции, заявил на ПМЭФ-2016 председатель правления австрийской нефтегазовой компании OMV, президент Российско-Германской внешнеторговой палаты Райнер Зеле, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Варево

«Мы, европейцы, платим замедлением экспорта, потерей рабочих мест недополученными доходами. Россия платит рецессией, спадом инвестиций, падением рубля и инфляцией. Украинская экономика тоже не процветает», — отметил президент Российско-Германской внешнеторговой палаты.

По его мнению, здоровые деловые отношения — это единственное лекарство для нормализации политической ситуации.

«С моей точки зрения, у некоторых европейских политиков сформировалось некое «слепое пятно», они игнорирует важность симбиоза в наших отношениях. Однако суровая экономическая реальность такова, что каждая часть Европы ведет выгодный бизнес с Россией, это касается и тех, кто демонизирует Россию», — подчеркнул Зеле.

России и Европе необходимо выстраивать стратегическое партнерство, несмотря на ослабление доверия, убежден он.

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Ранее Райнер Зеле заявил о готовности крупнейшей австрийской нефтегазовой компании OMV закупать дополнительные объемы газа у «Газпрома». Как подчеркнул глава компании, Россия всегда оставалась надежным поставщиком «голубого топлива» вне зависимости от политической конъюнктуры.