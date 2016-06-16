Иностранный бизнес на ПМЭФ: мы платим очень высокую цену за санкции
Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 19:42 — ИА Регнум. И Россия, и Европа платят высокую цену за санкции, заявил на ПМЭФ-2016 председатель правления австрийской нефтегазовой компании OMV, президент Российско-Германской внешнеторговой палаты Райнер Зеле, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Мы, европейцы, платим замедлением экспорта, потерей рабочих мест недополученными доходами. Россия платит рецессией, спадом инвестиций, падением рубля и инфляцией. Украинская экономика тоже не процветает», — отметил президент Российско-Германской внешнеторговой палаты.
По его мнению, здоровые деловые отношения — это единственное лекарство для нормализации политической ситуации.
«С моей точки зрения, у некоторых европейских политиков сформировалось некое «слепое пятно», они игнорирует важность симбиоза в наших отношениях. Однако суровая экономическая реальность такова, что каждая часть Европы ведет выгодный бизнес с Россией, это касается и тех, кто демонизирует Россию», — подчеркнул Зеле.
России и Европе необходимо выстраивать стратегическое партнерство, несмотря на ослабление доверия, убежден он.
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Ранее Райнер Зеле заявил о готовности крупнейшей австрийской нефтегазовой компании OMV закупать дополнительные объемы газа у «Газпрома». Как подчеркнул глава компании, Россия всегда оставалась надежным поставщиком «голубого топлива» вне зависимости от политической конъюнктуры.