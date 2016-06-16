Тбилиси, 16 июня, 2016, 19:41 — ИА Регнум.



Michał Józefaciuk Георгий Маргвелашвили

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в ближайшие дни встретится с представителями непарламентской оппозиции и неправительственных организаций. Об этом журналистам сообщила пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе.

По ее информации, президент проведет встречу по желанию оппозиции и НПО в связи с изменениями, вносимыми в Избирательный кодекс, а также обсудит другие волнующие их вопросы.

«Хочу откликнуться на желание непарламентской оппозиции и неправительственных организаций о встрече с президентом для обсуждения изменений, в том числе о размещении предвыборной рекламы, вносимых в Избирательный кодекс. Президент встретится с указанными организациями в ближайшие дни и детально обсудит с ними все вопросы», — заявила пресс-спикер.