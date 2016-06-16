Владикавказ, 16 июня, 2016, 19:39 — ИА Регнум. На продовольственных рынках Северной Осетии наблюдается рост цен. Как сообщает 16 июня корреспондент ИА REGNUM, в текущем месяце заметно подорожали сельхозпродукты и крупы, торговцы увеличили цены на фрукты и овощи.

u-f.ru Овощи

В настоящее время помидоры, выращенные за пределами РСО-Алания, подорожали со 100 до 140 рублей. На прилавках все меньше остается фруктов, и, как утверждают продавцы, только по этой причине подорожали яблоки до 100 рублей, цена груш поднялась до 200 рублей. Высокими остаются цены на огурцы, сладкий перец, картофель нового урожая, морковь. На прилавках практически нет продукции местного производства.

«Цены пошли быстро в рост, как только в республике начались затяжные дожди. Градом были уничтожены овощные культуры. В итоге продукция дорожает. Произошло резкое увеличение стоимости сельхозпродукции, из-за того что земледельцы из соседней Кабардино-Балкарии в результате непогоды уменьшили объемы поставляемой продукции. В итоге клубника подорожала со 100 до 250 рублей, а черешня прибавила в цене 50 рублей. Огурцы еще недавно стоили 30 рублей, теперь же обходятся потребителям на 20 рублей дороже. Если погода не установится, и дальше будут дожди, то цены не стабилизируются», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM продавец рынка «Глобус».

Отметим, что в регионе наблюдается постепенное повышение стоимости и на ряд других продуктов. Заметно подорожали рис и гречка. Цена одного килограмма гречки в розничной торговле увеличилась с 70 до 95 рублей. При этом продавцы не могут дать внятного ответа, по какой причине произошло резкое подорожание круп. Одни ссылаются на то, что в очередной раз возросли оптовые цены, другие говорят о предстоящем дефиците риса и гречки в целом по стране.

Напомним, что в республике постепенно выросли в стоимости также мясные и молочные продукты, которые завозятся из соседних регионов. Местные сельхозпроизводители пока не могут обеспечить потребности населения в животноводческой продукции. Для многих жителей республики стали не по карману мясопродукты. Килограмм говядины обходится потребителю от 250 до 500 рублей. На прилавках меньше стало и мяса птицы — курятина подорожала со 120 до 150 рублей. Причина в том, что из-за дороговизны кормов местные птицеводы уменьшили производственные мощности.