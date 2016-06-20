Чебоксары, 20 июня, 2016, 20:33 — ИА Регнум. Прошедшая сессия Госсовета Чувашии может войти в историю нынешнего созыва как одна из самых разгульных и огульных по прозвучавшим депутатским комментариям, выступлениям и оценкам. Сессия была особенно напряжённой, даже нервной, отличившись чёрным юмором, чертыханием и оскорблениями. Депутаты если и шутили, то натужно, если и отвечали на вопросы, то особо не выбирая слова и не стесняясь в выражениях. Сессия как началась со споров и внерегламентных выступлений, так и завершилась на этой ноте, передаёт корреспондент ИА REGNUM. На парламентской атмосфере, возможно, сказалось отсутствие главы бюджетного комитета, ранее — руководителя регламентной группы Игоря Кушева, который всегда виртуозно регулировал как острые, так и фривольные дискуссии, жёстко возвращая особо зарвавшихся в этические рамки. Как стало известно позже, депутат Игорь Кушев скончался в больнице через час после завершения сессии (редакция выражает искренние соболезнования родным и близким — ИА REGNUM).

cap.ru Сессия Госсовета

Кто на новенького и спикер-оркестр

Перед началом обсуждения был представлен новый депутат регионального парламента. Удостоверение вручили Игорю Нарышкину, которому был передан мандат досрочно сложившего полномочия лидера фракции КПРФ Дмитрия Евсеева. Воодушевлённая Татьяна Старёва, которая оставалась единственным членом компартии в парламенте, заявила, что «в ближайшее время» будет проведено заседание фракции, на которой будет принято решение о руководителе. «Это ваши партийные дела, нас фракция не интересует», — раздражённо перебил депутата спикер Госсовета Юрий Попов.

Первым из оппозиционеров смуту внёс лидер фракции справороссов Игорь Моляков, превратившись в детектива и выясняя, каким образом в повестке дня появилось сразу более 20 вопросов, и собирался ли по этому поводу президиум, членом которого он является. «Спрашиваю, будет ли заседание президиума — Малов (вице-спикер Николай Малов) сидит, улыбается», — с негодованием вопрошал оппозиционер, бросив камень в сторону главного единоросса Чувашии.

— Здрасьте, мы же на предыдущей сессии проголосовали, теперь говорим о дополнительных вопросах, — пренебрежительно откомментировал спикер.

— Это же неплохо, когда люди друг другу улыбаются. Этому надо только радоваться, — снова улыбнулся Николай Малов.

— В один комок всё слепили и теперь сидите, улыбаетесь, — злился Игорь Моляков, давая оценку предложенной повестке дня и реакциям коллег. И выдал, резюмируя: при нынешнем ускорении принятия решений — «то есть быстро собрались, быстро решили, быстро разошлись» — «вообще можем прийти к тому, что один председатель Государственного совета будет сидеть, а мы здесь и не нужны будем, с нашими выступлениями». Единороссы наверняка помечтали, как сбывается политическое пророчество бунтаря-справоросса.

Выборы и моральный облик депутатов

К первому вопросу повестки дня — о назначении выборов депутатов Госсовета Чувашии шестого созыва — возвращались дважды. Дискуссионная прелюдия завязалась перед утверждением повестки и вовсю развернулась уже при непосредственном рассмотрении вопроса. Депутаты были единогласны в том, что день выборов назначать надо, но разошлись в предлагаемой дате и сроках депутатских полномочий.

Член фракции КПРФ Виктор Ильин высказал мнение, что при назначении выборов на 18 сентября полномочия депутатов нынешнего созыва сокращаются на три месяца (действующий депутатский корпус сформирован по итогам выборов 4 декабря 2011 года). И предложил внести дополнительный вопрос о досрочном прекращении полномочий. С ним не согласились единороссы, отослав к федеральному закону: в год выборов день голосования считается днём окончания полномочий депутатов прежнего созыва. И эта норма закона имеет прямое действие, поэтому отдельного решения Госсовета не требуется.

За очередные выборные «новации» единороссов отчитал лидер фракции справороссов Игорь Моляков. По его мнению, «Единая Россия» «каждый раз на выборах меняет федеральное законодательство, причём делается в пользу партии власти».

— У меня складывается ощущение, что выборы переносятся, в частности, в Чувашской Республике, для того, чтобы здесь сконцентрировать основную массу бюджетников, что показали праймериз, когда безобразнейшим образом правящая партия «насиловала» бюджетников. И сделать так, чтобы основная масса обнищавшего населения осталась на огородах, в садах, — разошёлся политик.

— Это предвыборное выступление здесь? — безуспешно пытался остановить оппозиционера Юрий Попов.

— Вы понимаете, оказывается, что такое выборы? — с сарказмом перешёл на личности Игорь Моляков, обращаясь к спикеру. — Ничего вы не понимаете, что такое выборы!

Глава комитета Петр Краснов попросил сделать предупреждение «о возможном лишении слова», заметив, что сказанное о бюджетниках и об «изнасиловании» — «оскорбительно». Николай Малов напомнил о том, что «недавно мы рассматривали на комитете поведение» Игоря Молякова и «был призыв к корректности». «К сожалению, увы — воз и ныне там. Пусть это будет на его совести», — задумчиво вздохнул вице-спикер.

Очередной переход на личности произошёл к завершению сессии, но теперь депутаты размахнулись до федерального уровня. На словесную дуэль снова вызвал Игорь Моляков, отметив фантастический рост числа разводов среди депутатов Госдумы и предполагая, что это делается для того, чтобы скрыть от обнародования доходы депутатских жён. На оппонента грудью пошёл Петр Краснов, заявив, что лидер «Справедливой России» Сергей Миронов «не имеет морального права» возглавлять политическую партию, так как является одним из «чемпионов в Госдуме по количеству жён»: только официально он был четырежды женат.

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— Жены пропадают, Петр Степанович (Краснов — ИА REGNUM ) говорит. Как их найти, чёрт его знает, — при первой же возможности иронично отреагировал на выпад Игорь Моляков, снова кинув камень в сторону единороссов.

Чертыхался и спикер Госсовета, уткнувшись в бумаги и перепутав фамилии докладчиков при рассмотрении одного вопросов. «Сам чёрт перепутает. То Малов, то Моляков», — смешались буквы перед глазами у Юрия Попова.

Депутаты пытались шутить, но юморили по-чёрному. Игорь Моляков заявил, что его «мучают вопросы» по поводу публичного поручения Петра Краснова аппарату Госсовета о расшифровке одного из его выступлений многолетней давности: для сравнения позиций оппозиционера. Однако сотрудники аппарата даже и не думали исполнять депутатское «задание», чётко соблюдая субординацию и оглядываясь на спикера — за что получили нагоняй от Краснова. Юрий Попов заметил, что поддерживает предложение Краснова, но «пока задание не дал».

— Надо, — посоветовал Игорь Моляков, пока Николай Малов шёл к трибуне для представления законопроекта.

— Моляков, видимо, отключил мой микрофон, — с места отреагировал и Краснов, как только микрофон заработал.

— Коллеги, я вам не мешаю? — удивлённо поинтересовался подошедший к трибуне Малов.

— Если мучается, то давайте раздадим, — проигнорировал докладчика Малова Краснов.

— И вы что думаете, отмучается? — мрачно пошутил Малов. Повисла неловкая пауза. Депутат опустил глаза и вернулся к повестке дня.

Похвальный министр и беспредел на дорогах

Единственной похвалы оппозиции во время сессии удостоился новый министр транспорта Михаил Резников, который ранее был разжалован из вице-премьеров. Он представил транспортную стратегию (об организации пассажирских перевозок автотранспортом), которая получила всеобщее одобрение. Вице-спикер Олег Мешков фактически расписался в безуспешности властей решить транспортные вопросы, посетовав, что 4,5 года назад с этого Госсовет начинал, а воз и ныне там. «На дорогах по-прежнему творится какой-то беспредел», — констатировал Мешков, напомнив, что за это время сменился уже четвёртый министр транспорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в рамках транспортной реформы планируют изменить схему маршрутов (совмещая выгодные и нерентабельные маршруты, а также упраздняя дублирующие), передать органам местного самоуправления полномочия по установлению тарифов на муниципальные перевозки и ввести дополнительные основания для отзыва свидетельства у перевозчиков.

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Справороссы Олег Николаев и Игорь Моляков поддержали нового министра и бывшего депутата, «который всё-таки занялся этой проблемой». Живоописуя текущую ситуацию, Игорь Моляков сказал, что город Чебоксары с точки зрения «транспортной составляющей» — это «голый Каир», «где нет никаких правил дорожного движения», и «где большое количество людей выживают так, как могут»: «Маршрутчики выживают, как могут».

Это дало повод Николаю Малову припомнить политическую примету о том, что после похвалы Игоря Молякова чиновники нередко теряют свои должности. «Я не первый год работают с Игорем Юрьевичем, из практики: как только из его уст звучит похвала в адрес того или иного министра или руководителя — как правило, мы этих людей теряли в плане должности», — с грустью заметил Малов.

— Человек не успел место занять, вы уже о чём-то другом говорите, — пожурил коллегу спикер.

— Пусть будет готов, — парировал вице-спикер.

Льготы для бывших и будущих глав

На Госсовете Чувашии также внесли изменения в закон о льготах для главы республики. «Фактически законопроект направлен на сокращение возможности гарантий высшим должностным лицами Чувашской Республики», — сообщила глава Минюста республики Надежда Прокопьева. По её словам, если ранее гарантии и льготы высшее должностное лицо получало после отставки вне независимости «от оснований прекращения полномочий, то есть в любом случае», то в новой редакции льготы будут предоставлять «только если полномочия прекращаются в связи с выходом на пенсию или в связи с потерей трудоспособности» в период работы. «Мы должны привести в соответствие с федеральным законодательством, у нас выбора нет», — подчеркнула министр.

Оппозиция отметила, что во многих регионах в бюджетах «расписано, сколько средств уходит» на льготы бывшим губернаторам. «Здесь какое-то время наблюдалось некоторое противостояние между первым и вторым руководителями Чувашской Республики, но в этом вопросе противостояния нет, здесь почему-то единство. Что при Федорове (первый президент Чувашии, ныне первый вице-спикер СФ РФ Николай Федоров) мы не знали, каким образом и какая денежка идёт на содержание этого должностного лица, что при Игнатьеве (глава Чувашии Михаил Игнатьев) мы не знаем», — заметил Игорь Моляков, высказав мнение, что в условиях экономического спада данный законопроект «порождает различные слухи». И поинтересовался, сколько республика сэкономит в случае, к примеру, если Михаил Игнатьев «утратит доверие» у президента РФ.

Единороссы, в свою очередь, попросили не искать подтекста в принимаемом законопроекте. «Обычный законотворческий процесс», — сказал депутат Генрих Васильев, напомнив, что документ направлен на приведение в соответствии с федеральным законодательством.

Таким образом, 58-летнего Николая Федорова лишили чувашских льгот до выхода на пенсию.

Напомним, в соответствии с действующим региональным законодательством при сложении полномочий бывший руководитель региона получает гарантии по выплате ежемесячного денежного содержания: в размере 55% при исполнении своих полномочий от одного года до трёх лет, свыше трёх лет — 75%. Также за счёт средств регионального бюджета страхуется здоровье и жизнь (на сумму, равную годовому денежному вознаграждению главы республики), для бывшего руководителя и его семьи сохраняется право на медицинское, транспортное, почтовое и телефонное обслуживание, а также на охрану в местах постоянного или временного пребывания на территории Чувашии.

Напомним, в 2015 году глава Чувашии Михаил Игнатьев заработал около 3,488 млн рублей, ему 54 года.

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Это была предпоследняя сессия Госсовета Чувашии пятого созыва. Парламентарии уходят на каникулы и вступают в предвыборную борьбу.