Люксембург, 16 июня, 2016, 19:38 — ИА Регнум. В начале следующей недели (20−26 июня) Греция должна получить 7,5 млрд евро финансовой помощи. Совет директоров Европейского стабилизационного механизма (ESM) дал «зеленый свет» выплатам для Афин, передает газета Bild.

ИА REGNUM

Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси назвал очередной транш Греции «кислородом в греческую экономику».

Завтра, 17 июня ESM формально одобрит финансовый пакет Афинам. В конце мая «еврогруппа» (министры финансов зоны евро) предварительно согласовала предоставление €10,3 млрд, т.к. греческое правительство приняло требуемые Брюсселем реформы. За минувшие недели Афины исполнили оставшиеся критерии.

7,5 млрд евро — первая часть выплат Греции, оставшиеся средства будут перечислены осенью.

Главы казначейств еврозоны затронули и тему приближающегося референдума в Великобритании. «Мы, конечно, обеспокоены», — министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум повторяет озвученную многими политиками ЕС мантру. По словам шефа еврогруппы, Брюссель изучает «возможные сценарии», но не имеет «плана Б».

Министр финансов Финляндии Александр Стубб выразился более решительно о возможном выходе Британии из ЕС: «Я думаю, это было бы моментом Lehman Brothers Европы». Стубб намекает на коллапс американского банка Lehman Brothers в 2008, вызвавший мировой экономический и финансовый кризис.