Москва, 16 июня, 2016, 19:34 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) запретила продажу в России презервативов марки Durex, вследствие того, эта продукция не была зарегистрирована в установленном порядке. Об этом сегодня, 16 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

Rorro Navia Durex

Сообщается, что британская компания Durex не зарегистрировала в России линейку своей резиновой продукции. В соответствии с российским законодательством, медицинские изделия, к числу которых относятся презервативы, должны пройти испытания токсикологические, технические, а затем все результаты должны пройти экспертизу Росздравнадзора.

Запрет на продажу презервативов Durex не является постоянным. Если британская компания пройдет все необходимые регистрационные процедуры, то запрет будет снят.

В Роспотребнадзоре отметили, что запрет на продажу презервативов Durex не вызовет дефицита данного вида контрацептивов в России. В стране зарегистрировано боле 60 наименований презервативов.