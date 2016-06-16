Тосно, Ленинградская область, 16 июня, 2016, 19:34 — ИА Регнум. Аварийные службы починили трубопровод, лишивший вечером 14 июня воды почти 40 тысяч жителей Тосненского района Ленинградской области, однако в 200 метрах от первого дефекта произошла еще одна авария. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, полностью восстановить водоснабжение планируют только к 8 утра 17 июня.

publicdomainpictures.net Нет воды

Напомним, без холодной воды вечером 14 июня остались город Никольское, поселки Красный Бор и Ульяновка в Тосненском районе. Всего в зоне отключения оказалось 37 876 человек и 38 соцобъектов: 8 котельных, 7 детских садов и 7 школ, три медучреждения и 13 канализационно-насосных станций.

Как отметили в пресс-службе правительства Ленобласти, после устранения первой аварии в районе деревни Мишкино ночью 15 июня, специалистами «Ленинградских областных коммунальных систем» была обнаружена еще одна утечка, после того как началось заполнение водовода, около города Никольское. Работы по устранению аварийной ситуации вел филиал «Невский водопровод» АО ЛОКС.

«Ремонтные бригады приступили к замене проблемного участка водовода. После проведения сварочных работ начнется заполнение резервуаров насосной станции, подающей воду в Никольское, поселки Ульяновка и Красный Бор», — пояснили в пресс-службе областного правительства.

В населенные пункты, оставшиеся без водоснабжения, ранее был организован подвоз питьевой воды. Вместе с тем, местные жители сообщают в соцсетях о том, что воды им все равно не хватает. «Цистерны есть, но быстро кончаются и приходится ждать, когда полную привезут», — посетовали местные жители.

Жители заявляют о том, что «вода идет такой тонкой струйкой, просто по чайной ложке», а также возмущаются, что «сразу было непонятно, что на двадцатитысячный город 4 цистерны мало? Что пожилым далеко не дойти — не то что не донести домой воду».