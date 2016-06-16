Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 19:29 — ИА Регнум. По итогам прошлого года товарооборот России и Ирана составил 1,3 млрд долларов, в этом году он уже увеличился на 60%. В будущем же объемы взаимной торговли должны возрасти до 40 млрд долларов, как минимум. Об этом заявил глава комиссии по развитию торгово-экономического сотрудничества с Ираном, министр энергетики России Александр Новак, выступая сегодня, 16 июня, на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

mil.ru Флаги России и Ирана

Как пояснил министр, сегодня правительства двух стран налаживают экономические отношения буквально «в ручном режиме». В частности, работа ведется над двумя инвестпроектами на общую сумму 2,5 млрд долларов. Речь идет о сооружении гидроэлектростанции (4 блока по 250 мегаватт каждый) и реконструкции железнодорожной линии в Иране.

Но, по словам министра энергетики, основная задача — создать эффективный механизм сначала привлечения, а затем работы бизнеса, чтобы вмешательство государства свести к минимуму. Кроме того, главная проблема, которая стоит перед странами на данный момент — создать финансовые инструменты для взаиморасчетов, а затем найти источники финансирования конкретных проектов.

Александр Новак также рассказал, что возобновление торговых отношений с Ираном происходит в три этапа. Первый — выработка нормативной базы для снятия барьеров, что уже осуществляется. Речь идет о соглашении о защите капитальных вложений и инвестиций, упрощении въездов россиян в Иран и иранцев в Россию, а также визовая поддержка. На повестке у двух стран — создание упрощенного таможенного коридора, о чем уже был подписан договор. По словам министра, теперь стоит заняться созданием логистической инфраструктуры для поставок сельхозпродуктов и выбрать компании-операторы.

Второй этап — это заключение соглашений о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС. В мае рабочая группа уже обсуждала этот вопрос, отметил Александр Новак, и это придает дополнительный импульс российско-иранским торговым отношениям. В качестве третьего направления сотрудничества министр выделил работу над конкретными крупными ключевыми проектами, они могут касаться энергетики, сельского хозяйства, транспорта, промышленности, связи и иных отраслей экономики.

На данный момент правительство России ожидает от руководства Ирана конкретного решения относительно условий, на которых эта страна готова привлекать инвесторов.