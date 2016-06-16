Новак: Товарооборот с Ираном должен вырасти не менее чем до 40 млрд долл
Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 19:29 — ИА Регнум. По итогам прошлого года товарооборот России и Ирана составил 1,3 млрд долларов, в этом году он уже увеличился на 60%. В будущем же объемы взаимной торговли должны возрасти до 40 млрд долларов, как минимум. Об этом заявил глава комиссии по развитию торгово-экономического сотрудничества с Ираном, министр энергетики России Александр Новак, выступая сегодня, 16 июня, на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.
Как пояснил министр, сегодня правительства двух стран налаживают экономические отношения буквально «в ручном режиме». В частности, работа ведется над двумя инвестпроектами на общую сумму 2,5 млрд долларов. Речь идет о сооружении гидроэлектростанции (4 блока по 250 мегаватт каждый) и реконструкции железнодорожной линии в Иране.
Но, по словам министра энергетики, основная задача — создать эффективный механизм сначала привлечения, а затем работы бизнеса, чтобы вмешательство государства свести к минимуму. Кроме того, главная проблема, которая стоит перед странами на данный момент — создать финансовые инструменты для взаиморасчетов, а затем найти источники финансирования конкретных проектов.
Александр Новак также рассказал, что возобновление торговых отношений с Ираном происходит в три этапа. Первый — выработка нормативной базы для снятия барьеров, что уже осуществляется. Речь идет о соглашении о защите капитальных вложений и инвестиций, упрощении въездов россиян в Иран и иранцев в Россию, а также визовая поддержка. На повестке у двух стран — создание упрощенного таможенного коридора, о чем уже был подписан договор. По словам министра, теперь стоит заняться созданием логистической инфраструктуры для поставок сельхозпродуктов и выбрать компании-операторы.
Второй этап — это заключение соглашений о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС. В мае рабочая группа уже обсуждала этот вопрос, отметил Александр Новак, и это придает дополнительный импульс российско-иранским торговым отношениям. В качестве третьего направления сотрудничества министр выделил работу над конкретными крупными ключевыми проектами, они могут касаться энергетики, сельского хозяйства, транспорта, промышленности, связи и иных отраслей экономики.
На данный момент правительство России ожидает от руководства Ирана конкретного решения относительно условий, на которых эта страна готова привлекать инвесторов.