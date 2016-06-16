Симферополь, 16 июня, 2016, 19:20 — ИА Регнум. За 91 год международный детский центр «Артек» принял 1,5 млн детей. Сегодня новый «Артек» состоялся как образовательный лагерь — впервые получил лицензию на осуществление образовательной деятельности, школа лагеря первой в Крыму прошла аккредитационную экспертизу на соответствие требованиям Федерального образовательного стандарта, и за 2016 год более 30 тыс. детей станут участниками артековских образовательных программ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 16 июня в пресс-службе МДЦ «Артек».

фото управления информационной политики МДЦ «Артек»

Артековский праздник в честь дня рождения 16 июня открыли «звездные» вожатые-артековцы: заместитель министра образования и науки РФ Вениамин Каганов и певец Олег Газманов. Весь день они провели со своими отрядами в качестве наставников. «Звездные» вожатые в День рождения «Артека» работают в каждом лагере, сопровождая в качестве наставников образовательные, творческие и спортивные мероприятия с участием своих подопечных. В нынешнем году, «звездными» вожатыми также стали олимпийские чемпионы Светлана Ишмуратова и Дмитрий Труненков, член Совета Федерации Татьяна Лебедева, министр образования Нижегородской области Сергей Наумов, актриса Марина Яковлева и певец Денис Майданов.

Вечером детей ожидает праздничный концерт с участием народного артиста России Олега Газманова.

Главное, чего добился международный детский центр — правительство России рекомендовало для внедрениях в региональных системах образования разработанную специалистами «Артека» сетевую форму реализации образовательных программ — так называемые сетевые образовательные модули (СОМ).

«Программой развития «Артеку» была поставлена задача организовать эксперимент, который предложит новые решения для всей системы образования нашей страны. Поэтому, работая над инфраструктурным развитием лагеря, в течение последних двух лет мы уделяли не меньшее внимание содержанию работы с детьми. Результатом стали СОМы, которые являются амбициозной образовательной технологией: она расширяет рамки формализованного школьного подхода и смещает акцент с учебы на познание, — сообщил директор МДЦ «Артек» Алексей Каспржак. — С сентября 2016 года в формате СОМов в артековской школе будет ввестись обучение по биологии, географии, истории, обществоведению».

Артековские СОМы созданы для того, чтобы перенести образовательный процесс за пределы школьных стен — в естественный контекст. «В рамках СОМ партнерами учителя становятся вожатый, педагог дополнительного образования, научный работник музея, а площадками могу быть как историко-археологический комплекс, так и ботанический сад. При этом СОМы ориентируют ребенка на межпредметные связи, на которых сегодня формируется новое знание и перспективные профессии», — рассказали в «Артеке».

«Артек» — это визитная карточка не только Крыма, но и всей России. «Это наше национальное достояние, — отметил в поздравлении «Артеку» глава Крыма Сергей Аксёнов. — После воссоединения с Россией лагерь обрел вторую жизнь. Сегодня здесь отдыхают дети из всех субъектов Российской Федерации, а реализация государственной программы развития «Артека» до 2020 года, утвержденная правительством РФ, позволит увеличить количество отдыхающих до 46 тысяч в год».

«Артек» был основан в 1925 году как лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулёзной интоксикацией, по инициативе председателя Российского общества Красного Креста Зиновия Соловьёва. Лагерь открыли 16 июня 1925 года. На первую смену приехали 80 пионеров из Москвы, Иваново-Вознесенска и Крыма. В 1926 году в лагере побывала первая зарубежная делегация — пионеры из Германии. Первые артековцы жили в брезентовых палатках, а через несколько лет в лагере появились лёгкие фанерные домики. До привычных современнику размеров территорию лагеря увеличили в 1945 году.