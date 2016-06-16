Вашингтон, 16 июня, 2016, 19:13 — ИА Регнум. На официальном сайте Белого дома США появилась петиция с требованием проверить факт подкупа американских политиков российским олигархом Михаилом Ходорковским. На сегодняшний день, 16 июня, под петицией подписались 12 тысяч человек.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

Суть дела в следующем. 18 ноября 2005 года Барак Хусейн Обама, который тогда был сенатором от штата Иллинойс, вместе со своим будущим противником на президентских выборах 2008 года сенатором от штата Аризона Джоном Маккейном, внесли в Сенат США резолюцию № 322, которая была принята в тот же день.

В этой резолюции американские власти резко осуждают вынесенный полугодом ранее приговор бывшему главе компании ЮКОС Михаилу Ходорковскому и его заместителю Платону Лебедеву. В резолюции сказано, что приговор Ходорковскому и Лебедеву является политически мотивированным, а российская судебная система — это «инструмент Кремля».

На прошлой неделе в американских СМИ появилась информация, что политические действия Обамы и Маккейна по внесению и принятию этой резолюции были хорошо оплачены структурами, близкими к Ходорковскому. Схема была следующей: две офшорные компании, которые принадлежали экс-главе ЮКОСа, перечислили деньги международному пиар-агентству APCO Worldwide. Оно, в свою очередь, содействовало финансовому стимулированию сенаторов Обамы и Маккейна.

Авторы петиции обращаются к генеральному прокурору США с просьбой проверить всю эту информацию. Обама, который сейчас завершает свой второй срок на посту президента, и Маккейн, который до сих пор является сенатором от штата Аризона, пока никак не прокомментировали эту петицию.