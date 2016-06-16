Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 19:11 — ИА Регнум. Энергетика США оказалась на перепутье ввиду кардинальных различий в представлениях о ее развитии, которые присутствуют в программах претендентов на пост президента США — сенатора-демократа Хиллари Клинтон и бизнесмена-республиканца Дональда Трампа. Об этом сегодня, 16 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума заявил глава госкорпорации «Роснефть» Игорь Сечин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кандидаты

По словам Сечина, выборы в США являются ярким примером политической неопределенности, отражающейся на экономике. «Республиканцы уже сегодня предлагают меры по развитию собственной добычи и экспорта нефти, газа и угля, в то время как Хиллари Клинтон предлагает усилить поддержку возобновляемой энергетики. Трамп предлагает снять введенные президентом Бараком Обамой ограничения по разведке и добыче углеводородов на федеральных землях, а демократический кандидат Клинтон — сохранить их», — отметил Игорь Сечин.

Также он напомнил, что в программе Трампа речь идет о развитии рыночной конкуренции различных энергоносителей, включая возобновляемые, в то время как программа Клинтон включает меры многомиллиардного субсидирования, в том числе бюджетного, таких источников как солнечная энергетика, с доведением ее генерирующих мощностей до 500 ГВт.

Кроме того, по словам Сечина, когда «Трамп говорит об отказе от доминирования климатической и экологической повестки, вплоть до возможного выхода США из Парижского соглашения по климату, Клинтон считает приоритетным движение к таким амбициозным целям, как снижение выбросов парниковых газов на 80% к 2050 году».

Глава «Роснефти» добавил, что с учетом той роли, которую играет американская экономика, технологические, политические и экономические неопределенности развития нефтегазовой отрасли США повышают риски и для мировой экономики.

Что же касается сланцевой нефти, то к стабилизации и восстановлению ее добычи в США, считает Сечин, приведут формируемые ценовые уровни. По его словам, прогноз добычи в долгосрочной перспективе заслуживает повышенного внимания, особенно потому, что «сланцевая добыча в США может оказаться более долговременным фактором, чем это представлялось ранее».