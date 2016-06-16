Ашхабад, 16 июня, 2016, 19:10 — ИА Регнум. Туркмения, входящая в топ-10 стран, занимающихся возделыванием хлопчатника, перевела текстильную промышленность на импортозамещение. Переформатирование целого сектора экономики проходит на фоне рекордной добычи хлопка, который может вывести республику на пятое место по объему в мире. На данный момент в пятерку стран-лидеров по добыче «белого золота» входят Китай, США, Индия, Пакистан и Узбекистан. На их долю приходится 71% мирового рынка, а среди компаний, которые являются основными заказчиками производства, становятся промышленные гиганты уровня Adidas, H&M, IKEA.

Хлопок

Государственный заказ на добычу хлопка в 2016 году составил 1 миллион 50 тысяч тонн. Для того чтобы выработать этот объем, в работах задействованы более шести тысяч тракторов различных марок, двух тысяч сеялок, около пяти тысяч хлопковых культиваторов и других сельскохозяйственных механизмов. Все технические средства модифицируются под почвенно-климатические условия Туркмении в рамках программы импортозамещения, а компании, которые поставляют оборудование в республику, проводят семинары по обучению местных специалистов на базе заводов и учебно-подготовительных центров.

По оценкам экспертов, благодаря работе правительственной программы Туркмении по развитию текстильной отрасли, с 2000 года по настоящее время производство пряжи увеличилось в 2,3 раза, хлопчатобумажных тканей в четыре раза, экспорт продукции и сырья повысился на 320%.

Стоит отметить и тот факт, что, увеличивая объем переработки хлопка-волокна, игроки текстильного рынка в Туркмении заботятся в первую очередь об экологической безопасности. Туркменские изделия регулярно получают международные сертификаты «Охрана окружающей среды», «Управление производством, контроль качества», а фабрики работают по высокому стандарту «Мировая ответственность при изготовлении одежды».