Рига, 16 июня, 2016, 19:02 — ИА Регнум. Сейм Латвии утвердил новую концепцию государственной обороны — за ее утверждение проголосовали 65 депутатов, против не было ни одного, а 20 парламентариев воздержались, сообщает BNS.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тьфу

В документе в частности отмечается, что уменьшение численности населения увеличивает внешнюю и внутреннюю уязвимость Латвии к угрозам. Также с учетом динамики развития событий в России, растущего военного присутствия в приграничье стран НАТО и стремления использовать военную силу для достижения политических целей угрозы для безопасности Латвии растут.

Также, существует высокая вероятность, что Латвии придется столкнуться не только с попытками использования элементов ассиметричных военных действий, но и с военными мерами по введению в заблуждение, поэтому для своевременной идентификации угроз необходимо развивать аналитические способности.

Разведывательные возможности Латвии и их техническое обеспечение должны быть такими, чтобы у тех, кто принимает решения, была максимально широкая информация о том, что происходит в приграничной зоне государства. Также необходимо продолжать совершенствование обмена информацией и координацию действий как в рамках НАТО, так и между странами Прибалтики.

Авторы концепции указали, что необходимо расширить систему социальных гарантий для военнослужащих, а также улучшить ее связь с критериями карьеры и профессионального развития. Аналогичные меры нужно принять также в структурах МВД и в Управлении мест заключения, чтобы устранить резкие различия в системе мотивации в НВС и органах внутренних дел. НВС необходима способность оперативно реагировать и устранять возможную угрозу максимально близко от ее источника. Также нужно развивать способности эффективно противостоять противнику при помощи качественного вооружения и технологий с особым вниманием к разведке, противовоздушной обороне, противотанковой обороне и тактической мобильности.

Также в документе отмечается, что для выполнения всех этих задач, необходимо численное увеличение НВС.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, несмотря на сложное экономическое положение, критическую ситуацию в сфере здравоохранения и образования, резкое сокращение населения за счет миграции и высокой смертности, Латвия взяла курс на милитаризацию страны. Правительство намерено укреплять государственную оборону, постепенно увеличивая финансирование этой сферы — в 2017 году до 1,7% от ВВП, в 2018 году до 2%. Также планируется увеличить роль Земессардзе (ополчение) в обороне страны, улучшить экипировку и численность. Кроме того, будет уделено повышенное внимание образованию молодежи в сфере обороны страны и усилено движение Яунсаргов (военизированная молодежная организация).

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