Рига, 16 июня, 2016, 19:00 — ИА Регнум. Русскоязычные жители Латвии склоняются доверять латышским СМИ, при этом латыши русскоязычным СМИ не доверяют, свидетельствует исследование «Компас доверия VA», проведенное совместно с Vilands Associates и Norstat, сообщает портал Mixnews.lv.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Доверие

Так, по утверждению исследователей, доверие русскоязычных жителей к латышским СМИ при оценке по шкале от — 2 до +2 составляет 0,24 пункта, а показатель доверия к русскоязычным СМИ равен 0,49. Среди говорящих по-латышски жителей уровень доверия к русскоязычным СМИ отрицательный — минус 0,34.

Схожая ситуация наблюдается при анализе степени доверия к СМИ стран СНГ. Среди латышской аудитории доверия к ним еще меньше, чем к латвийским русскоязычным СМИ, при этом и русскоязычные жители дают им неоднозначную оценку. Доверие русскоязычных жителей к телеканалам СНГ можно назвать средним — оно составляет 0,41 пункта, а порталам доверяют еще меньше — 0,19 пункта.

С содержанием телеканалов СНГ не менее одного раза в неделю знакомятся 48% русскоязычных латвийцев, а с новостными порталами — 21%. Среди латышей регулярно знакомятся с содержанием телеканалов СНГ 10% респондентов.

«Увязая в дискуссиях по вопросам интеграции, мы забываем обращать внимание на то, что в действительности думают русскоязычные жители. Достаточно большая их часть в повседневной жизни пользуется и доверяет латышским СМИ. Это немаловажный факт», — отметил член правления Vilands Associates Ральф Виландс.

Опрос среди 1006 жителей старше 15 лет был проведен с 19 апреля по 5 мая этого года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, руководитель отдела развития языка Агентства латышского языка Инита Витола заявила, что около 20% жителей, для которых родным языком является латышский, смотрят телепередачи на русском языке. В то время, как телепередачи на латышском языке смотрят лишь 7% жителей, для которых родным языком является русский. По ее мнению, происходит это потому, что люди выбирают телепрограммы не по языку, а по содержанию, подчеркнула Витола.

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