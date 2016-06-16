Лондон, 16 июня, 2016, 18:57 — ИА Регнум. Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон отменил запланированную в Гибралтаре речь в поддержку сохранения Великобританией членства в ЕС, передает Daily Mail. Решение обусловлено инцидентом в пригороде Лидса, где был произведен выстрел в депутата британского парламента.

en.kremlin.ru Дэвид Кэмерон

Кэмерон запланировал двухчасовой визит в Гибралтар, чтобы убедить его жителей в преимуществах сохранения Британии в рядах ЕС. Позднее он написал в своем «твиттере», что отменил выступление.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лейбористка Джоан Кокс получила серьезное ранение в своем избирательном округе около города Лидс.

Как передает британское информагентство Press Association, арестован 52-летний мужчина. Один из очевидцев заявил PA, что Кокс вступила в перепалку с двумя мужчинами в деревне Бирсталл. Затем один из них достал оружие и дважды выстрелил в депутата, после чего «она упала между двумя машинами».

Напомним, 23 июня в Великобритании пройдет референдум, на котором решится, сохранит ли она статус страны-члена ЕС.