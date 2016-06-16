Душанбе, 16 июня, 2016, 18:57 — ИА Регнум. Президент Эмомали Рахмон провел переговоры с постоянным представителем Программы развития ООН в Таджикистане Александром Зуевым. Об этом сегодня, 16 июня, сообщило государственное информационное агентство «Ховар».

kremlin.ru ГЭС в Таджикистане

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся расширения сотрудничества и оказания технической помощи Таджикистану со стороны этой международной организации. «Была выражена уверенность в том, что сотрудничество Таджикистана с различными структурами ООН и впредь будет успешным и эффективным», — подчеркивает госиздание.

Александр Зуев отметил, что подписанная в декабре 2015 года новая пятилетняя программа сотрудничества по линии ООН, предусматривающая предоставление Таджикистану $383 млн (свыше 25,2 млрд рублей) на техническую гуманитарную помощь, является самой крупной в Среднеазиатском регионе.

«Радует, что ООН способствовала не только миру и спокойствию, но и большому социально-экономическому развитию Таджикистана. За эти годы мы передали республике очень много социальных объектов, таких как туберкулезные госпитали, биолаборатории, школы и ирригационные сооружения», — сказал он.

Также представитель ПРООН заострил внимание на том, что организация намерена и впредь поддерживать активную позицию Таджикистана по водным ресурсам, сообщил информационно-аналитический портал «Asia-Plus».

ИА REGNUM напоминает, что узбекские власти выступают категорически против строительства крупных ГЭС на территории соседних Киргизии и Таджикистана, о чем регулярно заявляют, выступая на любых организованных международными организациями мероприятиях. Официальный Ташкент утверждает, что ввод в эксплуатацию Камбаратинской и Рогунской ГЭС приведет к нехватке поливной воды в Казахстане и Узбекистане, усугубит ситуацию с Аральским морем и может спровоцировать затопление огромных территорий в случае прорыва плотин.