Вашингтон, 16 июня, 2016, 18:56 — ИА Регнум. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США располагает информацией, которая свидетельствует о том, что к взрыву на борту российского пассажирского самолета, рухнувшего на Синае, причастная связанная с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещенная в России) египетская группировка «Ансар Бейт аль-Макдис». Об этом сегодня, 16 июня, заявил директор ЦРУ Джон Бреннан, выступая в Сенате США.

Sergey Korovkin 84 Самолёт А-321 за 15 месяцев до катастрофы

Директор ЦРУ заявил, что по данным американской разведки, именно группировка «Ансар Бейт аль-Макдис» причастна к уничтожению российского авиалайнера в небе над Синаем.

Бреннан подчеркнул, что у этой группировки есть возможности совершать террористические акты.

Напомним, авиалайнер Airbus A-321 авиакомпании «Когалымавиа» взорвался в небе над Синайским полуостровом после взлета из международного аэропорта египетского курорта Шарм-эль-Шейх. На борту самолета находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли. Эта авиакатастрофа стала крупнейшей за всю историю советской и российской гражданской авиации.

Федеральная служба безопасности России заявила, что причиной авиакатастрофы стал террористический акт. Расследование этого преступления до сих пор продолжается.