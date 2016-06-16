Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 18:57 — ИА Регнум. Погода в Петербурге, на который в день открытия Петербургского международного экономического форума обрушились ливневые дожди с градом и грозами, сохранит свой суровый характер и в последующие два дня работы ПМЭФ.

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Как сообщило сегодня Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу, ночью 17 июня и в течение дня 18 июня ожидаются ливни и грозы, а также кратковременное усиление порывов ветра до 15−18 метров в секунду. В связи с этим спасатели призвали к осторожности при нахождении на улице и другом открытом пространстве.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу, 17 июня, в начале ночи и в конце дня ожидается кратковременный дождь, местами ливни, гроза. Ветер южный 5−10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +24…+26 градуса.

18 июня в городе вновь пройдут кратковременные дожди, местами с грозой. Ветер юго-восточный, южный 7−12 м/с, утром и днем местами порывы до 15−17 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +20…+22 градуса.