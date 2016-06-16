Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 18:51 — ИА Регнум. Деньги в России есть, нет эффективных институтов управления этими деньгами. Об этом сегодня, 16 июня, заявила председатель, Счетной палаты РФ Татьяна Голикова на ПМЭФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Маринус ван Реймерсвале. Меняла и его жена. Фрагмент

«Я не являюсь сторонником наращивания государственного долга. Я просто с позиции сегодняшней моей должности и с позиции понимания проблемы хочу сказать, что деньги в стране есть, нет эффективных институтов управления этими деньгами», — сказала она и подчеркнула, что «настало время бюджетной консолидации».