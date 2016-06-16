Саранск, 16 июня, 2016, 18:50 — ИА Регнум. В течение прошлого года средняя зарплата сотрудников здравоохранения Мордовии увеличилась на 11%. Об этом сказал глава региона Владимир Волков в ходе торжественного собрания, посвященного дню медицинского работника, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Андрей Курнаков. Ответственные за жизнь. 1980

В последние годы в Мордовии проводится большая работа по укреплению материально-технической и ресурсной базы здравоохранения, подготовке специалистов, созданию современных медицинских центров. За три года в рамках республиканской программы развития здравоохранения на строительство и капитальный ремонт было направлено более 2,2 млрд рублей. Закуплено 613 единиц самого современного медицинского оборудования.

«В прошлом году мы завершили формирование трехуровневой системы. За пять лет в эксплуатацию сдано 55 современных медицинских объектов. Мы продолжим эту работу. Уже в этом году начнется строительство новой детской поликлиники на Химмаше и поликлиники Республиканского онкодиспансера. Будет проведен капитальный ремонт инфекционной больницы и хирургического корпуса 4-й клинической больницы, приемного отделения третьей республиканской», — поделился планами Волков. Параллельно расширяется сеть фельдшерско-акушерских пунктов, за 5 лет построено 43 новых здания.

Для оказания более качественной помощи сельскому населению в прошлом году было закуплено около 50 единиц современного оборудования, 12 новых машин скорой помощи, 9 мобильных лечебно-диагностических комплексов, в которых можно проводить полноценную диспансеризацию населения. Всего на эти цели выделено более 165 млн рублей. Еще 15 млн рублей направлено на решение проблем транспортной доступности медучреждений. Приобретено 14 микроавтобусов, сформированы маршруты движения.

По мнению главы Мордовии, самое объективное доказательство развития здравоохранения в республике — демографические показатели. «За 10 лет продолжительность жизни в Мордовии увеличилась почти на 2 года и составляет более 72 лет. Это выше, чем в среднем по стране. Что очень важно, уменьшаются потери трудоспособного населения. Существенно снизилась младенческая и материнская смертность, убыль населения в целом. В прошлом году достигнут самый низкий уровень младенческой смертности — 4,3 на тысячу родившихся. Это один из лучших результатов по России», — подчеркнул Владимир Волков.

Руководитель региона считает, что основой дальнейшего развития отрасли являются высокопрофессиональные, хорошо подготовленные медицинские кадры. Особое внимание власти региона уделяют проблеме обеспечения кадрами сельских лечебных учреждений.

За два года на работу в село уехало 128 специалистов, многие из которых обзавелись собственным жильем, привезли семьи.