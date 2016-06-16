Министр экономики Турции о гибели пилота ВКС РФ: «Мы не раскаиваемся»
Анкара, 16 июня, 2016, 18:42 — ИА Регнум. Россия должна быть расстроена преднамеренным нарушением воздушных границ Турции. Об этом заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, выступая на канале TGRTHaber.
«Мы не раскаиваемся, мы огорчены. Предполагаем, что и российская сторона тоже должна быть расстроена столь преднамеренным нарушением наших воздушных границ», — подчеркнул глава ведомства.
Эти высказывания турецкий министр сделал, комментируя ситуацию вокруг поздравительных писем, направленных президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Бинали Йылдырымом российскому руководству по случаю Дня России.
По словам Зейбекчи, никто не выбирает себе соседей, однако сейчас Москва и Анкара отказываются друг от друга. «Мы очень успешно дополняем друг друга. Между Россией и Турцией существует такая особенность — то, чего нет у одной страны, есть у другой, и наоборот. Обе страны только выигрывают от этого союза», — заявил он.
Министр признал тот факт, что впервые со времен Второй мировой войны был сбит российский военный самолет.
«Турция признаёт это в таком виде. Но мы были правы в том инциденте. Турецкие границы нарушались в течение многих дней, месяцев, мы неоднократно выносили предупреждения, и, несмотря на это, 13, 14 минут длились эти противоправные действия. То, что российский самолет был сбит, а пилот погиб — чрезвычайно печально. Но извиняться, в дипломатическом смысле, — это совсем другой вопрос», — отметил Зейбекчи.