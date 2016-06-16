Анкара, 16 июня, 2016, 18:42 — ИА Регнум. Россия должна быть расстроена преднамеренным нарушением воздушных границ Турции. Об этом заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, выступая на канале TGRTHaber.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турецкие заигрывания

«Мы не раскаиваемся, мы огорчены. Предполагаем, что и российская сторона тоже должна быть расстроена столь преднамеренным нарушением наших воздушных границ», — подчеркнул глава ведомства.

Эти высказывания турецкий министр сделал, комментируя ситуацию вокруг поздравительных писем, направленных президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Бинали Йылдырымом российскому руководству по случаю Дня России.

По словам Зейбекчи, никто не выбирает себе соседей, однако сейчас Москва и Анкара отказываются друг от друга. «Мы очень успешно дополняем друг друга. Между Россией и Турцией существует такая особенность — то, чего нет у одной страны, есть у другой, и наоборот. Обе страны только выигрывают от этого союза», — заявил он.

Министр признал тот факт, что впервые со времен Второй мировой войны был сбит российский военный самолет.

«Турция признаёт это в таком виде. Но мы были правы в том инциденте. Турецкие границы нарушались в течение многих дней, месяцев, мы неоднократно выносили предупреждения, и, несмотря на это, 13, 14 минут длились эти противоправные действия. То, что российский самолет был сбит, а пилот погиб — чрезвычайно печально. Но извиняться, в дипломатическом смысле, — это совсем другой вопрос», — отметил Зейбекчи.