Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 18:37 — ИА Регнум. Налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ нуждается в корректировке, так как разрабатывался исходя из цены в 100 долларов за баррель. Об этом сегодня, 16 июня, выступая на ПМЭФ заявил глава госкорпорации «Роснефть» Игорь Сечин, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Ключевой параметр, определяющий добычу нефти в России — фискальные условия, а не цены на нефть. В 2015 году при средней цене на нефть в размере 51 доллар за баррель, по официальной независимой оценке Ernst & Young, «Роснефть» внесла почти 25 долларов налоговых платежей с каждого добытого барреля. Это значительно больше (в некоторых случаях в четыре-пять раз), чем у зарубежных компаний», — объяснил Сечин.

По его словам, эти налоговые платежи зафиксированы в рамках «большого налогового маневра», разработанного и реализованного для цены нефти выше 100 долларов за баррель. Сечин подчеркнул необходимость его корректировки «в соответствии со среднесрочными ценовыми реалиями», особенно в связи с оценками министерства финансов о рисках дальнейшего снижения нефтяных цен.

«На мой взгляд, тезис о налоговых мерах прост: нефть стоит 50 долларов за баррель, себестоимость добычи — 2 доллара за баррель. Пусть даже полная себестоимость и чуть выше 10 долларов за баррель, с учетом транспортных и других издержек. Целевая налоговая система должна обеспечить стимул к инвестициям в добыче до тех пор, пока стоимость добычи дополнительного барреля ниже цены барреля на рынке. Если говорить о переработке, то — перекрестное субсидирование», — добавил он.

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Ранее на ПМЭФ министр энергетики Александр Новак заявил, что в РФ будет изменена система налогообложения отрасли, чтобы сделать новые месторождения экономически выгодными для разработки.

Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил СМИ о том, что в ближайшие дни в правительстве пройдет совещание по вопросу изменений в налогообложении нефтяной отрасли.