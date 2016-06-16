Ижевск, 16 июня, 2016, 18:34 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении 42-летнего гражданина Удмуртии, организовавшего финансовую пирамиду, направлено суд. Он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского управления МВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Потери

Установлено, что гражданин учредил и стал директором финансовой организации. На территории республики открыл несколько офисов для привлечения денежных средств от населения по договорам займа. Клиенты, надеясь на получение высокой прибыли, вкладывали денежные средства в размере от 20 до 200 тыс. рублей.

Несколько месяцев вкладчики получали причитающиеся выплаты, спустя 6 месяцев выплаты приостановились. В то же время офисы организации закрылись, на телефонные звонки по номерам, указанным в договорах, клиентам никто не отвечал. Руководитель скрылся.

От действий организации пострадали 120 жителей республики, ущерб которым составил 11,73 млн рублей.

В настоящее время злоумышленник задержан и до суда будет находиться под стражей.

В пресс-службе отметили, что за данное преступление он может получить до 10 лет лишения свободы.