Екатеринбург, 16 июня, 2016, 18:46 — ИА Регнум. В Екатеринбурге суд взыскал с администрации Орджоникидзевского района города и осуществлявшей уборку тротуаров в зимнее время фирмы 40 тысяч рублей в пользу пострадавшей во время гололёда женщины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

ru.torange.biz Гололёд

Инцидент произошёл в феврале 2016 года в переулке Черниговском. Женщина поскользнулась на неубранной с тротуара наледи, в результате чего получила перелом левого плеча и проходила лечение до апреля. Впоследствии пострадавшая обратилась в прокуратуру с заявлением о ненадлежащей уборке тротуаров.

В результате проверки было установлено, что данная территория находится в ведение Орджоникидзевской районной администрации Екатеринбурга, которая заключила муниципальный контракт по содержанию тротуаров и дорог в микрорайоне Уралмаш в 2016 году с ООО «СВП — Авто». Прокуратура обратилась с исковым заявлением о признании ответственности за ненадлежащую уборку улиц городских чиновников и взявшей подряд фирмы.

При всём этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, ответственные за уборку и за контроль чиновники не всегда реагируют на жалобы граждан о неубранных улицах. Так, одна из жительниц Орджоникидзевского района в течение всей зимы сообщала в райадминистрацию о скользких тротуарах, но активных действий по их уборке предпринято не было.

Напомним, что 24 февраля 2016 года на проспекте Ленина в Екатеринбурга с крыши дома на 49-летнюю женщину обрушилась ледяная глыба. В результате она получила перелом лодыжки, правой лопатки и рёбер. По данному факту была организована доследственная проверка, а через месяц было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Под подозрение попала управляющая компания, которая не осуществила своевременную и безопасную очистку крыши дома от снега. «На данный момент расследование уголовного дела продолжается. Выполняется комплекс мероприятий, проводятся экспертизы», — сообщил руководитель следственного отдела СУ СКР Октябрьского района Екатеринбурга Николай Линчак.