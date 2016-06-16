Тирасполь, 16 июня, 2016, 18:31 — ИА Регнум. «Основная интрига текущего момента [в Приднестровье] — когда произойдет окончательный коллапс экономики ПМР и сопутствующий этому потрясению явный или опосредованный народный бунт. Произойдет ли он до выборов или после выборов президента (намечены на декабрь 2016 года — прим. ИА REGNUM). В зависимости от этого срока мы будем иметь то или иное Приднестровье», — заявил в интервью изданию «ПМРФ — Приднестровье и Россия» приднестровский публицист и политолог Лев Леонов.

Карл Брюллов. Последний день Помпеи. 1830-1833

«Все основные действующие в Приднестровье силы знают об этом неминуемом коллапсе экономики, учитывают его в своих планах, строят варианты действий в зависимости от момента «Дня икс», — продолжил Леонов. — Их подготовительные маневры и страховочные мероприятия в это смутное время хорошо прочитываются, позволяя приоткрыть их точку зрения на дату «Дня икс». И получается так, что и та, и другая сторона, президент и его главный противник, исходят из того или надеются, что «День икс» произойдет еще до выборов. С одной стороны, потому, что президенту такое развитие событий выгодно, как и всякие другие катастрофические, не дай бог, события до выборов, которые позволят ему ввести чрезвычайное положение, приостановить действие конституции, отменить президентские выборы и, тем самым, продлить свою власть. Его действия и высказывания свидетельствуют о создании необходимого подготовительного фона и даже о желательности приблизить эти катастрофические поводы».

На это, по словам публициста, в частности указывают «всякие антивоенные приготовления с выдумыванием возможных угроз с Востока и с Запада, под которые он, якобы, в 2015 г. создавал резервы, лишая приднестровцев трети пенсий и зарплат». «А ничего не произошло, угрозы как-то рассосались. И якобы зарезервированные деньги можно было вернуть пенсионерам. Что было бы, конечно, нелепо, если бы угрозы имели место всерьез», — отметил Леонов. Другим примером, считает он, является весеннее искусственное обострение валютного кризиса.

Главный противник президента Шевчука — торгово-промышленная группа «Шериф», по мнению Леонова, также исходит из того, что «День икс» произойдет до президентских выборов. Поэтому «Шериф» предложил правительству большой кредит на выплату долгов бюджетникам и пенсионерам, привязав его к курсу доллара и, очевидно, рассчитывая, что к осени, когда кредит надо будет возвращать, приднестровский рубль девальвируется в полтора-два раза: «Отличная финансовая операция: дал 400 млн. [рублей ПМР], вернет номинальных 600−800 млн., ничего не потеряв на девальвации».

«Именно поэтому момент возврата был продиктован кредитором — октябрь, а после просьб правительства со скрипом был передвинут на ноябрь, но не дальше. Потому что дальше, т. е. после президентских выборов и появления другого президента, долг кредитору, будучи долгом государства, становился в значительной степени головной болью самого кредитора, учитывая, чей будет новый президент», — отметил Леонов.

События, последующие после экономического коллапса, по его словам, не предопределены: «Сегодня неизвестно: 1. Решится ли Шевчук на крутые меры. 2. Будет ли отмобилизовано общество на сопротивление этим мерам настолько, чтобы сорвать их в зародыше. 3. На каком возможном уровне развернется конфликт, т. е. будет ли он протекать хотя бы с сохранением видимости формальных, законных обоснований и действий той и другой стороны, или он пройдет по сценарию лихих 90-х. 4. На какой стадии Россия врубит красный свет (а она его врубит, в этом не может быть никаких сомнений)».

Инициатором «неконституционного развития событий» в ПМР, по мнению Леонова, может быть исключительно президент Шевчук. «Ни о каких антиконституционных действиях со стороны его главного противника и речи быть не может, хотя бы потому, что тот обладает почти 100-процентными возможностями отстранить президента от власти законным способом и в ближайший понедельник. И раз этого еще не произошло, значит, и планов таких нет… Таким образом, правильнее говорить не о возможном перевороте, т.к. переворот — это неконституционные действия по изменению существующего формата власти, на что, как я ранее сказал, никто и не покушается. Речь может идти о неконституционных действиях, направленных на незаконное продление срока действия нынешней власти. Следовательно, правильнее говорить не о возможности переворота, а о возможности узурпации власти», — подчеркнул публицист.

При этом в отличие от ситуации прежних лет, говорит он, свое слово в нарастающем противостоянии основных политических игроков в ПМР может сказать народ. «Это очень по-приднестровски. Если вспомнить о том, что сама республика была создана народом, защищена народом, и что народ неоднократно и круто ставил на место желающих поиграть с его выбором и с Приднестровьем», — добавил Леонов.

По его мнению, конфликт между Шевчуком и «Шерифом» является настоящим, не «боем подушками». «Думаю, что мосты давно и окончательно сожжены. Текущий момент, о котором мы говорим, позволяет предположить, что противник президента поставил задачу более для президента неприятную, чем просто лишение его власти. Я бы ее сформулировал так: раздавить, разорить, посадить», — отметил публицист.

Он считает, что Шевчук фактически обречен, и наилучшим вариантом для него в сегодняшних условиях стала бы немедленная добровольная отставка и торг об условиях такой отставки. «Сегодняшнее нагнетание обстановки, искусственное приближение катастрофических событий на валютном рынке, в экономике, только ребенку не видимое, возможно, и являются теми «пугачками», той разменной монетой, угрозами которых могут быть выторгованы гарантии сохранения хотя бы чего-нибудь. Если не собственности, так свободы. Но согласится ли на такое главный противник президента — это уже интрига следующего по времени момента», — добавил Леонов.

Возможен, по его словам, и более негативный для Шевчука сценарий: «Анализ текущего момента показывает, что генерал из ВС ПМР (очевидно, имеется в виду спикер ВС ПМР, генерал-майор милиции Вадим Красносельский — прим. ИА REGNUM) не будет баллотироваться в президенты, планы на этот счет явно изменились. Вместо него может появиться более крутой генерал, имеющий больше оснований и, главное, возможностей реализовать сценарий, по которому семья [Шевчука] не сможет в последний момент исчезнуть из Приднестровья со «своими» деньгами или к «своим» деньгам. Правда, в силу своей прошлой служебной деятельности этот генерал накопил много врагов в ПМР (Судя по всему, имеется в виду бывший глава приднестровской госбезопасности Владимир Антюфеев, в свое время жестко критиковавший Шевчука и покинувший ПМР после его прихода к власти. Этому предшествовала акция устрашения: у дверей квартиры Антюфеева была взорвана боевая граната. Данное преступление так и не было расследовано, а против Антюфеева в Тирасполе подконтрольными Шевчуку органами было заведено несколько уголовных дел — прим. ИА REGNUM). Но преодоление этого препятствия — вопрос раскрутки и компромиссов».

Вместе с тем, Леонов выразил уверенность, что Россия не позволит ситуации в ПМР полностью выйти из-под контроля. «Я убежден, и это самое главное: Россия никогда никому не отдаст Приднестровье. Даже самим приднестровцам. Они тут такого могут наломать (что сегодня и происходит!). Не отдаст не из каких-то там чувств, а в силу мощных исторически обусловленных геополитических интересов России. Так что настоящее и будущее Приднестровья в единстве с Россией предопределено даже не нами. Тут как в песне: «Если будет Россия, значит, буду и я». Это, конечно, не означает, что надо опустить руки и ждать, когда нас признают и включат в состав России. Работать надо», — считает политолог.

По его словам, на прошлогодних парламентских выборах, когда сторонники Шевчука потерпели сокрушительное поражение, приднестровцы продемонстрировали «несомненную волю и требование перемен», но это так и осталось нереализованным. «Вместо насущных перемен в республике развернулась бесконечная тягомотина мелкотравчатой арьергардной «борьбы» на фоне нарастания и даже искусственно провоцируемых катастрофических событий, выгодных правящей группировке. Когда-то ПМР была иконой для России, примером успешного народного самоуправления. Во что мы превратились?» — сетует Леонов.

Он обратил внимание, что получив конституционное большинство в парламенте партия «Обновление» не только не объявила импичмент Шевчуку, но даже не захотела «ограничить беспредельную и неприкосновенную власть так называемого главы государства: продолжай творить, что хочешь». «В результате субъективные проблемы его личности приобрели гипертрофированное влияние на все стороны жизни государства, превратили Приднестровье в позорный на весь мир какой-то средневековый султанат и в какую-то воровскую малину», — отмечает публицист.

«Все это, конечно, в России видели, — продолжил Леонов. — Фактически после ноября 2015 г. Приднестровью был предоставлен последний карт-бланш, последний шанс показать свою государственную состоятельность, выстроить жизнь по закону, а не по желаниям разных прохиндеев. Но этот шанс не был реализован. Да, перемены наблюдаются. Верховная законодательная власть набирает обороты. Но все это идет крайне медленно, без гарантии необратимости. Не случайно, как реакция на затянувшиеся ожидания, началось и все более ширится разочарование — и внутри республики, и у наших друзей в России. И чем это все закончится, пока не ясно».

«Если кто-то в Приднестровье хочет восстановить доверие России, так пусть наведет здесь порядок и верховенство закона. Пусть пройдут показательные судебные процессы, где всякий, кто украл хоть один народный или бюджетный рубль, получит свое и сядет на нары. Пусть прекратится блокирование кому-то неугодной информации, засекречивание преступных схем и действий, преклонение перед американским рублем и т.д. Нужно всем сердцем повернуться к России, к нашей Родине, к нашей Матери, а не жить вороватым сыночком, готовым кинуть мать в первую же трудную для нее минуту», — призвал публицист.

Он считает, что в ближайшее время элементы прямого внешнего управления со стороны России в Приднестровье будут множиться: «А вот как они будут формализованы — протекторат, экономический союз, режим наибольшего благоприятствования, военная база, национально-культурная автономия, союз российских землячеств на Днестре, признание Приднестровья по крымскому сценарию, наконец, восстановление союзных отношений Молдовы и России, с ПМР — как участником союза, разной степени интегрированности с Молдовой или Россией и т.д. — тут возможны варианты, это пока задача со многими неизвестными».

Что касается будущего Шевчука и его гипотетической «политической эвакуации» в Крым, Леонов полагает, что это следует рассматривать в связке с пошатнувшимся положением российского куратора ПМР Дмитрия Рогозина, который не раз публично демонстрировал свои хорошие отношения с Шевчуком. «В судьбе Дмитрия Олеговича, возможно, наметился новый крутой поворот. Уж сколько их у него было за его яркую и бурную политическую жизнь! Скажем так, не всегда эти повороты были вызваны большими успехами. Я бы даже сказал, что Приднестровью не сильно повезло, что куратором сюда был назначен именно Рогозин. Возможно, сейчас он подбирает новую команду для нового, возможно, Крымского (или включая Крым) назначения (а может, у Рогозина это была минутная паника после выговора за «Восточный»). И если в эту команду неудачников рассматривается приднестровский кандидат, то нам тут повезло дважды: сменятся сразу две персоны. А вот Рогозину можно только дважды посочувствовать: Крым — все-таки не Москва, а Шевчук — не подарок», — подвел итог Лев Леонов.