Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 18:29 — ИА Регнум. В 2014—2016 гг. происходит поиск тех факторов экономического роста, которые должны заставить из отрицательной динамики превратиться в положительную. Об этом сегодня, 16 июня, заявила председатель, Счетной палаты РФ Татьяна Голикова на ПМЭФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

«Счетная палата вместе с Минфином начала работу по оценке тех вложений, которые осуществили как минимум за 6−7 лет. Оценивая институты развития, пытаемся понять, что они дали, когда в них были вложены бюджетные деньги. И выяснились любопытные факты — федеральный бюджет с 2008 по 2015 год вложил в классические институты развития 4,1 трлн рублей (бюджет 2016 года по расходам — 16 трлн рублей). За этот же период прямыми бюджетными инвестициями было вложено 6 трлн рублей. В кризисные годы, несмотря на поддержку, эффективность прямых инвестиций упала, их выполнимость резко ухудшилась», — констатировала Голикова.

Кроме того, по её словам, «между 2019 и 2015 годами наблюдается снижение показателей исполнения практически на 5%. Те объекты, которые планировались, водятся на 50%. При этом наблюдается рост дебиторской задолженности, то есть неотработанных авансов».

«Институт развития создают неконкурентный рынок, неконкурентные закупки. Отказываясь от стратегических задач, которые были поставлены — создание конкурентной экономики — Россия уходит в неконкурентную экономику, возрождая те самые проблемы, от которых много лет уходили. Это системные вещи, с которыми надо работать. Это те самые структурные реформы, о которых много говорят, но мало в эту сторону двигаются. Настало время собирать камни», — высказала сове мнение глава СП.