Москва, 16 июня, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Законопроект, увеличивающий объем социальной рекламы в прайм-тайм, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня. Депутаты предлагают обязать рекламораспространителя выделять на социальную рекламу не менее 20% годового объема распространяемой им рекламы, из которых не менее половины должно будет транслироваться в прайм-тайм.

forum.guns.ru Социальная реклама

На фоне уменьшения интереса общества к чтению художественных произведений, к классической музыке и искусству в целом, необходимо задействовать все имеющиеся ресурсы по воспитанию патриотизма, духовности и единства среди наших граждан, в том числе те, которые входят в концепцию социальной рекламы, считают депутаты.

Действующим законодательством установлено, что заключение договора на распространение социальной рекламы является обязательным для рекламораспространителя в пределах пяти процентов годового объема распространяемой им рекламы (в том числе общего времени рекламы, распространяемой в теле‑ и радиопрограммах, общей рекламной площади печатного издания, общей рекламной площади рекламных конструкций).