Владикавказ, 16 июня, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Северо-Осетинский филиал «МРСК Северного Кавказа» снизил фактические потери электроэнергии до 22%. Как сообщает 16 июня корреспондент ИА REGNUM, такого результата сотрудники компании добились по итогам работы за пять месяцев текущего года.

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В мае снижение объема потерь в сетях филиала составило 17,7% от общего объема 109,7млн кВт. ч отпуска электрической энергии в сеть. По сравнению с тем же периодом 2015 года потери снижены на 0,7%. Наилучшие результаты за январь-май отмечены в Моздокских районных электрических сетях (РЭС), где уровень потерь составил 6%, Правобережных РЭС — 8%, Дигорских РЭС — 9% и Ардонских РЭС — 10%. Существенная положительная динамика наблюдается в Алагирских РЭС. В филиале энергокомпании отмечают, что в целом таких результатов удалось достичь с учетом реализации ряда организационных мероприятий, направленных на оптимизацию потерь в сетевом комплексе Северной Осетии.

Поясним, что по сравнению с 2015 годом энергетики на 60% увеличили количество рейдов по выявлению незаконного потребления энергоресурса. В результате выявлено 293 факта безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии на общую сумму около 10 млн рублей. В ходе проверок в полезный отпуск дополнительно было включено свыше 2,5 млн кВт. ч энергоресурса. Данного объема достаточно для обеспечения электроэнергией в течение суток города Владикавказа с прилегающими поселками, где проживает более 300 тысяч человек.

Напомним, что с 1 июля 2016 года в республике вступают в силу новые тарифы на электроэнергию, установленные Региональной службой по тарифам (РСТ). Данный рост входит в предельно допустимый максимум, установленный Федеральной службой по тарифам РФ.

Население Северной Осетии, а также категория потребителей, приравненных к населению, будут платить по одноставочному тарифу 3,77 рублей за кВт.ч. По дифференцированному по двум зонам суток тарифу — 4,36 рублей в пиковой зоне и 2,26 рублей в ночной зоне. По трехставочному тарифу в пиковой зоне цена составит 4,52 рублей, полупиковой — 3,77 рублей, ночной — 2,26 рублей. Для населения, проживающего в городских населенных пунктах, как и для потребителей в сельских поселениях, с июля устанавливается цена по одноставочному тарифу — 2,64 рублей.