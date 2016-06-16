Симферополь, 16 июня, 2016, 18:27 — ИА Регнум. Правительство Крыма сократило сроки рассмотрение документов инвесторов, приходящих в республику со своими инвестпроектами. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы стараемся создать максимально комфортные условия для инвесторов, и одно из главных наших достижений на сегодняшний день — реальное сокращение сроков прохождения согласования всех без исключения документов, связанных с подписанием инвестиционных соглашений, — написал Аксёнов. — Впервые этот срок будет составлять 30 дней. Правительство республики делает все, чтобы создать комфортную среду для работы бизнесменов: упрощается документооборот, активно используются современные технологии».

По его словам, на Ялтинском международном экономическом форуме в онлайн-системе регистрации резидентов СЭЗ Аксёнов прошел тестовую регистрацию. Спустя два месяца в системе зарегистрировано 500 резидентов Крымской свободной экономической зоны.

«Приглашаю всех бизнесменов, заинтересованных в реализации своих проектов, на следующий год принять участие в ЯМЭФ-2017. Уверен, форум поможет многим из вас воплотить свои идеи в жизнь на территории нашей республики», — написал глава Крыма.

Также он сообщил, что впервые в рамках Петербургского международного экономического форума, где он сейчас находится, Республика Крым представила свой стенд с информацией о потенциальных возможностях Крыма. «Каждый из инвесторов, подойдя к нашему стенду, сможет получить всю интересующую его информацию, а также напрямую пообщаться с должностными лицами, отвечающими за работу экономического блока», — заявил глава Крыма.