Рим, 16 июня, 2016, 18:26 — ИА Регнум.



pixabay.com Пожар

На Сицилии бушуют пожары. Сильный ветер и температура воздуха в 39−40 градусов способствовали возникновению десятка пожаров, которые вспыхнули поздно вечером в среду и до сих пор продолжаются в провинции Палермо, Агридженто, Трапани, Мессины.

В Палермо пламя разгорелось в различных зонах на горе Пеллегрино, на окраине города жители некоторых домов были эвакуированы. Часть автотрассы А20 Палермо — Мессина временно закрыта в обоих направлениях. В городке Монреале пришлось эвакуировать детский сад, пятьдесят детей с легкой формой интоксикации были доставлены в больницу, но потом выписаны.

В правительстве Италии сообщают, что премьер-министр Маттео Ренци наблюдает за сложной ситуаций Сицилии и находится в постоянном контакте с Национальным департаментом гражданской защиты.