Минск, 16 июня, 2016, 18:24 — ИА Регнум. В МИД Белоруссии 20 июня замминистра Елена Купчина торжественно откроет выставку Государственного музея истории белорусской литературы «Васіль Быкаў. Доўгая Дарога Дадому…» («Василий Быков. Долгая Дорога Домой … «), которая приурочена к 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом 16 июня на брифинге в Минске сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

Василь Быков. 1944

«Литературно-документальный выставочный проект «Василий Быков. Долгая дорога домой …» создан по мотивам одноименной последней прижизненной книги писателя. Авторами фоторабот являются разные люди, в том числе младший сын писателя Василий Быков, историк искусства, заместитель директора Витебского областного краеведческого музея Валерий Шишанов, а также ряд сотрудников белорусских дипломатических миссий за рубежом», — сказано в официальном сообщении.

Среди экспонатов — документы, рукописи, обложки книг, рисунки Быкова из фондов Государственного музея истории белорусской литературы и личного архива писателя. «На церемонию открытия приглашены руководители и представители дипломатических миссий, аккредитованных в Республике Беларусь, а также представители творческой интеллигенции», — проинформировало министерство.

Напомним, Василь (Василий) Быков — один из самых известных белорусских писателей XX века, представитель так называемой «лейтенантской прозы». Лауреат Ленинской премии, государственных премий СССР и БССР, Герой Социалистического Труда. К концу жизни писатель перешёл на антисоветские позиции. В 80-е годы он участвовал в становлении праворадикального националистического «Белорусского народного фронта», своим авторитетом поддерживая лично лидера данного «фронта» Зенона Позняка (во время президентских выборов 1994 года был доверенным лицом Позняка), а также идеи «фронтовцев». В октябре 1993 года Быков подписал «письмо сорока двух», требуя от Бориса Ельцина расправиться с защитниками российского парламента, ограничить свободу слова, партий и общественных объединений, а также «признать нелегитимными не только съезд народных депутатов, Верховный Совет) но и все образованные ими органы (в том числе и Конституционный суд)».

После смерти Быкова в 2003 году власти Белоруссии предприняли попытки имитации «примирения» президента Белоруссии Александра Лукашенко с покойным писателем, однако без видимого успеха.

Также известны заявления Лукашенко о том, что в детстве он читал стихи Быкова при том, что сам Быков, узнав об этом, поставил под сомнение адекватность читателя. Тем не менее, руководитель пропрезидентского «Союза писателей Белоруссии» Николай Чергинец заявил, что тоже читал стихи Быкова. Миф получил путёвку в жизнь и в 2012 году «стихи Быкова» были опубликованы в Гродно.