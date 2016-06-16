Москва, 16 июня, 2016, 18:23 — ИА Регнум. В 2016 году учебные заведения Москвы покинут 51 793 выпускника, из них 48 тысяч детей — это учащиеся школ. По традиции главные торжественные мероприятия пройдут в ночь с 24 на 25 июня в Парке Горького. Начало Выпускного запланировано на 9 часов вечера, заявил на пресс-конференции заместитель руководителя департамента образования Москвы Игорь Павлов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Городская традиция отмечать выпускной вечер всем вместе набирает популярность. На участие в праздничных мероприятиях выпускного вечера в Парке Горького на сегодняшний день уже подано 23 тысяч заявок», — подчеркнул Павлов.

Он отметил, что в 2016 году тематику празднования и кандидатуры выступающих выбирали сами учащиеся путем голосования на портале «Активный гражданин». Так, лейтмотивом выпускного вечера избрана тема о роли и месте российского кинематографа в мировой истории.

«Я знаю, что программа праздника организована с максимальным учетом всех потребностей и запросов выпускников», — отметил Павлов.

Как, в свою очередь, отметил заместитель руководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов, в ЦПКиО имени Горького выпускников поздравят Никита Михалков, Армен Джигарханян, а также молодые актеры, пока не успевшие стать знаменитыми.

«У нас выпускники выбрали хедлайнеров, тех артистов, которые будут их поздравлять. Первое место по итогам голосования занял L'One», — пояснил он. Филиппов добавил, что, учтя опыт прошлых лет, в этом году артистов попросят быть более открытыми для общения с выпускниками.

Замглавы департамента также отметил, что, в отличие от празднований прошлых лет, в 2016 году организаторы позаботились и о сопровождающих выпускников учителях и родителях. Для них подготовили кинотеатр, в котором будут демонстрировать популярные отечественные комедии.

Одним из главных сюрпризов, которые организаторы подготовили для выпускного в парке, станут 1100 залпов фейерверка, который начнется ровно в 12 часов ночи. Салют должен ознаменовать «символический переход» вчерашних школьников во взрослую жизнь. «Для нас с вами это простая минута, а для выпускников это новая глава в жизни», — заключил Филиппов.

ЧТО касается обеспечения безопасности праздника, то в парке Горького будут дежурить 150 сотрудников полиции, 300 сотрудников внутренних войск, порядка 100 сотрудников ЧОП. Доступ на территорию парка будет осуществляться через 3 линии контроля и строго по индивидуальным браслетам, пояснил замглавы департамента.

Также на территории парка разместят 5 медицинских постов и будут дежурить 17 медицинских бригад.

Павлов и Филиппов отметили, что, помимо общегородских площадок для празднования, дополнительные меры по обеспечению безопасности обеспечат для всех 632 учебных учреждений столицы.

Отметим, что празднование выпускного в ЦПКиО уже стало традицией. Первый такой вечер прошел в парке в 2013 году.