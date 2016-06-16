Рим, 16 июня, 2016, 18:21 — ИА Регнум. За первые пять месяцев 2016 года более 7000 несовершеннолетних детей-мигрантов без сопровождения взрослых прибыли в Италию, это в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Такие данные представила организация ЮНИСЕФ в докладе о положении детей и мигрантов, доклад был опубликован во вторник, 14 июня. Девять из десяти детей-беженцев прибывает в Европу через Италию, отправляются на лодках из Северной Африки без сопровождения взрослых. По данным ЮНИСЕФ, большинство из 2.809 мигрантов, погибших в Средиземном море (3770 человек погибло в 2015 году) в период с января по 5 июня 2016 года, были дети.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

ЮНИСЕФ напоминает также о «растущих угрозах и жестоком обращении с детьми, рабской эксплуатации, с которой сталкиваются дети, несовершеннолетние, бегущие из своих стран в поисках лучшей жизни. Доклад «Опасность на каждом шагу пути» документирует риски, с которыми сталкиваются эти подростки в бегстве от войны, нищеты и отчаяния. Несопровождаемые несовершеннолетние, как правило, являются жертвами контрабандистов. Некоторые, — подчеркивается в отчете, — подвергались сексуальному насилию и эксплуатации. В качестве примеров приводятся рассказы итальянских работников социальных служб, которые работают в приемных центрах с несовершеннолетними мигрантами. С их слов следует, что дети, перед тем как отправиться в плавание в Европу, подвергались сексуальному насилию, их заставляли заниматься проституцией, пока они были в Ливии, некоторые из изнасилованных девочек были беременны по прибытии в Италию. Тем не менее, по данным ЮНИСЕФ, из-за незаконного характера торговли людьми, нет достоверных данных о том, сколько беженцев и мигрантов умирают, как и куда исчезают, пока они вынуждены работать на контрабандистов или заниматься проституцией в надежде заработать на посадочное место в лодке, которая доставит их в Европу.

ЮНИСЕФ предупреждает, что с приходом лета количество беженцев из стран Африки, а вместе с ними и количество беспризорных детей, будет только увеличиваться. Организация сообщает, что 235.000 мигрантов в настоящее время в Ливии готовы отправиться в Италию, среди них десятки тысяч — несовершеннолетние без сопровождения взрослых.