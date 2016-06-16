Москва, 16 июня, 2016, 18:18 — ИА Регнум. Законопроект о летнем перерыве на отдых в течение рабочего дня внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Сысоевым, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня. Продолжительность перерыва для отдыха и питания предлагается увеличить минимум до двух астрономических часов.

Джон Сингер Сарджент. Сиеста. 1907

Действующая редакция статьи 108 ТК РФ устанавливает, что «в течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут.

Законопроектом устанавливается, что нормальная продолжительность рабочего времени в летнее время года не должна превышать 35 часов в неделю.

Особенно важен полноценный обеденный отдых тем, кто в силу обстоятельств должен рано просыпаться, отмечают авторы. «Биологические ритмы человека настроены так, что послеобеденный упадок сил — это явление, которое проявляется примерно через 8 часов после утреннего пробуждения, независимо от того, был ли обед или нет. В этой ситуации большая продолжительность послеобеденного отдыха будет способствовать большей производительности труда», — считают авторы.