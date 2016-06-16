Законопроект о сиесте внесен в Госдуму
Москва, 16 июня, 2016, 18:18 — ИА Регнум. Законопроект о летнем перерыве на отдых в течение рабочего дня внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Сысоевым, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня. Продолжительность перерыва для отдыха и питания предлагается увеличить минимум до двух астрономических часов.
Действующая редакция статьи 108 ТК РФ устанавливает, что «в течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут.
Законопроектом устанавливается, что нормальная продолжительность рабочего времени в летнее время года не должна превышать 35 часов в неделю.
Особенно важен полноценный обеденный отдых тем, кто в силу обстоятельств должен рано просыпаться, отмечают авторы. «Биологические ритмы человека настроены так, что послеобеденный упадок сил — это явление, которое проявляется примерно через 8 часов после утреннего пробуждения, независимо от того, был ли обед или нет. В этой ситуации большая продолжительность послеобеденного отдыха будет способствовать большей производительности труда», — считают авторы.