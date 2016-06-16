Лондон, 16 июня, 2016, 18:15 — ИА Регнум. Сторонники «сохранения» и «выхода» Британии из ЕС приостановили до конца дня кампании после известия о том, что сегодня произведен выстрел в депутата британского парламента, передает The Telegraph.

Jeff Djevdet Brexit

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лейбористка Джоан Кокс получила серьезное ранение в своем избирательном округе около города Лидс.

Как передает британское информагентство Press Association, арестован 52-летний мужчина. Один из очевидцев заявил PA, что Кокс вступила в перепалку с двумя мужчинами в деревне Бирсталл. Затем один из них достал оружие и дважды выстрел в депутата, после чего «она упала между двумя машинами».

Напомним, 23 июня в Великобритании пройдет референдум, на котором решится, сохранит ли она статус страны-члена ЕС.