Киев, 16 июня, 2016, 18:12 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Служба в Москве

Обращение Рады к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви является клеветой и гонением на каноническую церковь. Об этом сегодня, 16 июня, заявил народный депутат Украины, член фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский, передает ИА REGNUM.

По его словам, постановления № 4793 принято с грубыми нарушениями регламента. «Принятие сегодняшнего постановления — это продолжение череды клеветы и гонений на каноническую церковь», — сказал Новинский.

Он сообщил, что «Оппозиционный блок» не поддержал постановление Рады об обращении к Варфоломею с просьбой признать УПЦ. «Нам не дали слова. Не был роздан текст постановления, никто не видел, за что голосуют… Мы не против самой идеи автокефалии, но мы против нарушения церковных законов и традиций», — отметил Новинский.

Политик напомнил, что на Украине действует пять церквей. Новинский полагает, что признание УПЦ усилит церковный раскол в Украине. «Нужно думать о том, как нам объединить и примирить общество, а не творить новые расколы», — подчеркнул Новинский.

В то же время, как сообщают украинские СМИ, сегодня в Запорожье прибыл госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. В рамках программы «Папа для Украины» Кардинал посетил храм Отца Милосердного, где встретился с прихожанами и переселенцами. Паролин пожелал украинцам мира и благословения украинской земле.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня украинский парламент обратился к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Православной церкви на Украине. Рада просит предоставить УПЦ статус поместной православной церкви накануне исторического Вселенского собора православных церквей.

Напомним, 15 июня на Украину с официальным визитом прибыл государственный секретарь Ватикана Паролин. Делегация из Ватикана пробудет в Украине до 20 июня.