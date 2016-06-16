Воронеж, 16 июня, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Юрий Бесхмельницын покинул пост руководителя воронежского филиала «Почты России». Обязанности директора филиала с 15 июня исполняет Алексей Поляков, подтвердил сам Поляков РИА «Воронеж» 16 июня.

Alexey Ivanov Почтовый ящик «Почта России»

Впрочем, официального подтверждения отставки Бесхмельцына пока нет. На сайте «Почты России» он по-прежнему значится директором воронежского филиала. Телефон пресс-службы филиала не отвечал.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, ранее ГУ МВД распространило информацию о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении «руководителя областного предприятия связи». Речь идет о предоставлении в бухгалтерию документов на оплату аренды квартиры, которую подозреваемый фактически не арендовал. Имя подозреваемого не называлось, однако местные СМИ связали это уголовное дело с Бесхмельницыным. Сам опроверг свою причастность к делу.

Добавим, что Юрий Бесхмельницын возглавил воронежский филиал «Почты России» в 2011 году, до этого он работал замдиректора филиала в Белгородской области.