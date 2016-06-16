Париж, 16 июня, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Суд Марселя приговорил трех российских футбольных болельщиков, которые приехали на чемпионат Европы в Пятую республику, к тюремному заключению сроком от одного до двух лет. Об этом сегодня, 16 июня, сообщают «Вести».

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюремный срок

Российских граждан обвиняют в насильственных действиях с применением подручных средств в качестве оружия во время массовых столкновений с английскими фанатами в Марселе.

Посольство Российской Федерации в Париже пока не подтвердило и не опровергло эту информацию.

Напомним с 9 по 11 июня в Марселе происходили массовые столкновения российских и английских футбольных фанатов. В драке также принимали участие местные жители. Полиция применяла слезоточивый газ и водометы, но предупредить столкновения так и не смогла.

После столкновений полиция задержала автобус с 43 российскими болельщиками. 20 из них было решено депортировать обратно в Россию, хотя никаких обвинений им предъявлено не было. 20 были отпущены на свободу.