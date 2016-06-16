Липецк, 16 июня, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Липецкие депутаты предлагают ввести в действующие законы понятие «жестокое обращение» с несовершеннолетними. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного совета депутатов, парламентарии внесут в Госдуму предложение изменить статью 156 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Павел Чистяков. Нищие дети

Законопроект подготовлен по результатам заседания Общественного Совета при региональном парламенте, которое состоялось в апреле 2016 года и было посвящено вопросам жестокого обращения с детьми. Разработчики законопроекта отметили, что статьей 156 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за жестокое обращение с несовершеннолетними. Но само понятие «жестокое обращение» в действующем законодательстве отсутствует.

Липецким законопроектом к жестокому обращению с несовершеннолетними предлагается отнести применение любого физического или психического насилия в их отношении, покушение на их половую неприкосновенность. Под это понятие также попадает применение недопустимых способов воспитания, то есть грубое, пренебрежительное, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатация ребенка. Сюда также относятся: отсутствие заботы или пренебрежение основными потребностями несовершеннолетнего, а именно лишение питания, обуви, одежды, отказ или уклонение от оказания ему необходимой медицинской помощи, побуждение или принуждение несовершеннолетнего к применению насилия к самому себе или другим детям. Разработчики законопроекта отметили, что, по данным Государственного доклада о положении детей в России, в 2014 году по 156 статье УК возбуждено более двух тысяч уголовных дел. В Липецкой области в 2015 году возбуждено 11 таких уголовных дел.