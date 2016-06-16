Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 17:58 — ИА Регнум. Тратить деньги приятно, получать результат от этих трат еще приятнее. Но где есть этот главный результат траты денег — это и есть главная оценка деятельности правительств и финансовых властей. Об этом сегодня, 16 июня, заявила председатель, Счетной палаты РФ Татьяна Голикова на ПМЭФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

«Каким должен быть бюджетный дефицит?! Есть ли у нас возможность достигнуть 3-процентного дефицита, который мы себе как элемент политики объявили в 2016 году. Полагаю, что возможность достичь этого дефицита в России по-прежнему есть и достичь его можно и нужно. Но встает вопрос — каким дефицит будет в последующие годы, и каким образом мы будем балансировать бюджет в 2017—2019 гг., если будем формировать трехлетний бюджет», — сказала Голикова.

«Уверенность в достижении 3-процентного дефицита, базируется на эффективности и результативности тех трат, которые сейчас осуществляются», — отметила Голикова.