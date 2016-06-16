Возможность достичь 3-процентного дефицита бюджета есть – Голикова
Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 17:58 — ИА Регнум. Тратить деньги приятно, получать результат от этих трат еще приятнее. Но где есть этот главный результат траты денег — это и есть главная оценка деятельности правительств и финансовых властей. Об этом сегодня, 16 июня, заявила председатель, Счетной палаты РФ Татьяна Голикова на ПМЭФ, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Каким должен быть бюджетный дефицит?! Есть ли у нас возможность достигнуть 3-процентного дефицита, который мы себе как элемент политики объявили в 2016 году. Полагаю, что возможность достичь этого дефицита в России по-прежнему есть и достичь его можно и нужно. Но встает вопрос — каким дефицит будет в последующие годы, и каким образом мы будем балансировать бюджет в 2017—2019 гг., если будем формировать трехлетний бюджет», — сказала Голикова.
«Уверенность в достижении 3-процентного дефицита, базируется на эффективности и результативности тех трат, которые сейчас осуществляются», — отметила Голикова.