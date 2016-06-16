Берлин, 16 июня, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Главы МВД федеральных земель Германии в своем большинстве верят в победу сборной Германии против команды Польши, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Dave Футбол

«13 из 17 министров внутренних дел ставят на победу ФРГ, 4 — на ничью», — говорит министр Рейнланд-Пфальца Роджер Левентц на конференции в Сааре. Руководители федерального МВД и 16 земель провели голосование во время «беседы у камина».

По всем остальным темам заседания, как отметил федеральный министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер, им договориться пока не удалось.

Матч Евро-2016 между сборными Германии и Польши состоится сегодня в 22−00 по московскому времени.