Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 17:55 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посоветовал США быть более терпеливым по вопросу Сирийской Арабской Республики. Об этом он заявил сегодня, 16 июня, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Керри и Сирия

Напомним, накануне государственный секретарь США Джон Керри заявил, что у Вашингтона кончается терпение по вопросу Сирии. Керри заявил, что США требуют привлечения президента Сирии Башара Асада к ответственности за гражданскую войну. «Наше терпение не бесконечно, фактически оно очень ограничено тем, будет ли Асад привлечен к ответственности», — сказал Керри.

Лавров сегодня, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что очень удивлен высказыванием Керри. Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия не давала никому никаких обещаний по вопросу Сирии. Стороны, участвующие в урегулировании сирийского конфликта, договорились руководствоваться договоренностями Международной группы поддержки Сирии, которые были закреплены в резолюциях СБ ООН, напомнил Лавров.

Что касается прогресса переговоров по Сирии, то его нет в первую очередь по вине США. Так как Вашингтон не собирается оказывать давление на своих сателлитов на Ближнем Востоке, а те занимают ультимативную позицию.