Иваново, 16 июня, 2016, 17:52 — ИА Регнум. Губернатор Ивановской области Павел Коньков во главе делегации региона принимает участие в работе XX Петербургского международного экономического форума. Его мероприятия проходят в северной столице с 16 по 18 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе правительства региона.

Глава региона примет участие в пленарном заседании. Также запланирована встреча губернатора с президентом компании АО «САН ИнБев» Дмитрием Шпаковым. Стороны планируют обсудить вопросы регулирования пивоваренной отрасли и возможные меры поддержки филиала АО «САН ИнБев» со стороны правительства региона. Также в программе Павла Конькова запланирована встреча с первым заместителем председателя правления Сбербанка РФ Максимом Полетаевым.

В составе делегации Ивановской области в мероприятиях Петербургского международного экономического форума принимают участие зампреды правительства региона Светлана Давлетова и Олег Пташкин.

ПМЭФ — это международная площадка для обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией и мировым сообществом в целом. ПМЭФ проводится с 1997 года. С 2006 года форум проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. Ежегодно Петербургский международный экономический форум посещают более 10 тысяч участников из России и из-за рубежа, среди которых — главы государств и правительств, руководители крупнейших компаний, ведущие мировые эксперты из числа представителей науки, средств массовой информации и гражданского общества.

В рамках форума пройдут заседания круглых столов и панельные дискуссии, посвященные развитию особых экономических зон в России, стратегии ресурсосбережения и взаимодействию в этой сфере власти и бизнеса, развитию въездного и внутреннего туризма и государственно-частного партнерства.