Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 17:50 — ИА Регнум. В России не удалось создать хороших условий для стартапов, инновационных бизнесов и превращения инновационных идей в коммерцию. Об этом заявил сегодня, 16 июня, президент «Сбербанка» Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

minsvyaz.ru Герман Греф и Аркадий Дворкович

В ходе обсуждения государственного регулирования бизнеса он отвечал вице-премьеру Аркадию Дворковичу, который заметил, что правительство никогда не сможет быть таким же быстрым и гибким, как бизнес, в сфере внедрения новых технологий.

«Очевидно, что правительство никогда не сможет быть настолько же гибким и быстрым, как бизнес, но оно должно быть более быстрым и гибким, чем правительства других стран. В этом ваша ответственность и мерило конкурентоспособности», — обратился бывший министр экономического развития и торговли Греф к действующему вице-премьеру Дворковичу.

По мнению президента «Сбербанка», в России необходимо создавать такие условия, чтобы инновационные мобильные компании не покидали страну.

«Всё больше сервисов у нас предоставляется из-за рубежа. Потому что здесь жить достаточно сложно. Мы не очень хорошие условия создали для стартапов, для инновационных бизнесов, не очень хорошо развита вся регулятивная среда, защита прав интеллектуальной собственности, ее регистрации, трансферы идеи в коммерциализацию. Я вижу здесь и свою ответственность в том числе. Важно, чтобы наше правительство было не хуже, чем правительство Франции, США или Финляндии», — заметил Герман Греф.

Между тем, как сказал Аркадий Дворкович, пять лет назад из 83 российских губернаторов лишь три человека знали само слово «стартап», а подобных компаний было не более десяти. За последние пять лет в России появилось несколько тысяч стартапов, хотя большинство из них, скорее всего, провалятся, считает Дворкович.

«Из 10 тысяч стартапов, скорее всего, 8−9 тысяч терпят неудачу. Так что они еще не прошли этот этап. Но их уже несколько тысяч, и некоторые уже заработали неплохие деньги. Может быть, среда не очень хорошая, но она дала возможность создать тысячи проектов», — заметил вице-премьер.