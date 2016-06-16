Грозный, 16 июня, 2016, 17:49 — ИА Регнум. Парламент Чеченской Республики прекратил свою деятельность. Решение о досрочном самороспуске приняли депутаты законодательного органа власти сегодня, 16 июня, на 82-м заседании. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил исполняющий обязанности главы региона Рамзан Кадыров.

parlamentchr.ru Заседание парламента Чечни

Как отмечает руководитель республики, очередные выборы парламента должны были состояться в сентябре 2018 года. «С целью экономии бюджетных средств парламент проголосовал за совмещение в сентябре 2016 года выборов главы Чеченской Республики и законодательного органа власти», — написал чеченский лидер.

Напомним, в июне 2008 года парламент Чечни первого созыва, избранный в конце 2005 года, также объявил о самороспуске. По словам бывшего в то время спикером Народного собрания Дукувахи Абдурахманова, возможность завершить деятельность парламента с помощью самороспуска, не дожидаясь окончания срока, давала стабильная политическая и социальная ситуация в регионе.

Согласно принятым 2 декабря 2007 года на всенародном референдуме поправкам в некоторые статьи Конституции Чечни, парламент второго и последующих созывов должен состоять из одной палаты с 41 депутатом и избираться на пять лет. До этого, в первом созыве, парламент состоял из нижней и верхней палаты (Народного собрания и Совета Республики) и насчитывал 58 депутатов. В выборах парламента второго созыва участвовали 345 кандидатов в депутаты, выдвинутые от семи региональных отделений политических партий.

Нынешний парламент Чечни был избран в 2013 году. За 41 депутатский мандат в законодательном органе республики боролись 774 кандидата от 17 избирательных объединений. Лидировала на выборах «Единая Россия», набравшая более 90% голосов избирателей. Пятипроцентный барьер преодолели ещё две партии — «Справедливая Россия» и «Патриоты России».