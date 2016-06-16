Лидс, Великобритания, 16 июня, 2016, 17:42 — ИА Регнум. Член британского парламента, лейбористка Джоан Кокс получила огнестрельное ранение в своем избирательном округе близ Лидса, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на британские СМИ.

pixabay.com Покушение

Британская полиция ранее сообщала, что в полдень в Бирсталл на севере Англии в результате «инцидента» неизвестная женщина получила серьезное ранение и находятся в критическом состоянии. Позднее выяснилось, что это парламентарий Кокс.

Злоумышленник задержан, а депутата срочно доставили в клинику, передает Daily Mail. Премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон в шоке от произошедшего.