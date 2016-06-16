Москва, 16 июня, 2016, 17:42 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Сергей Обухов (КПРФ) обратился к главе Минкультуры Владимиру Мединскому и губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко в связи с установкой на фасаде здания Военной академии материально-технического обеспечения на Захарьевской улице памятную доску в честь маршала Маннергейма, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.

Leonrid Владимир Мединский в военно-патриотическом лагере. 2015

«Прошу вас принять решительные меры, направленные на воспрепятствование установке мемориальной доски Карлу Густаву Маннергейму в Санкт-Петербурге», — говорится в обращениях к Мединскому и Полтавченко.

Во Второй мировой войне маршал Маннергейм воевал на стороне фашистской Германии, был союзником Гитлера, напоминает парламентарий, армия Маннергейма оккупировала Карелию, вместе с гитлеровскими войсками участвовала в блокаде Ленинграда.

«Необходимо напомнить всему миру и самим себе, что мы чтим священный подвиг наших предков не только 9 мая и готовы навеки противостоять нескончаемым попыткам реабилитировать нацистов и их пособников», — считает депутат.