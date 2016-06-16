Тверь, 16 июня, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Выборы губернатора Тверской области и депутатов законодательного собрания региона назначены на 18 сентября 2016 года. Соответствующее постановление приняло ЗС Тверской области на заседании 16 июня, сообщает ИА REGNUM.

cikrf.ru Выборы

Выборы, таким образом, пройдут в единый день голосования — одновременно с выборами депутатов государственной думы седьмого созыва.

Как пояснил председатель ЗС Андрей Епишин, сегодняшним решением Заксобрания фактически дан старт избирательной кампании.

Выдвижение кандидатов на пост главы региона и в депутаты ЗС начнется, в соответствии с законодательством, через пять дней посту опубликования постановления о назначении даты.

Прямые выборы губернатора в Тверской области пройдут впервые с 2003 года. Андрей Шевелев, ушедший в отставку в начале марта этого года, и его предшественник Дмитрий Зеленин, были предложены президентом и утверждены региональным парламентом. С 2 марта обязанности губернатора исполняет Игорь Руденя. Уже известно, что он будет баллотироваться на пост главы региона от «Единой России» — накануне были подведены итоги внутрипартийного голосования.